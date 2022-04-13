ناسا تكشف عن صورة مذهلة لفوهة بركانية على الكوكب الأحمر تحمل "وظيفة سرية"

كشفت وكالة ناسا عن صورة جديدة مذهلة لفوهة بركانية على سطح المريخ، تملك "معنى سريا".

وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، يوم الاثنين 11 أبريل، صورة لفوهة بركانية غريبة على الكوكب الأحمر.

وكتب مسؤولو وكالة ناسا في النص التوضيحي الموجودة أسفل الصورة: "فوهة المريخ تحدد المكان".

وتابعوا: "أنت تنظر إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ، مكافئ مرصد غرينتش على الكوكب الأحمر".

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ويقع مرصد غرينتش على الأرض على قمة تل شديد الانحدار في لندن يشير إلى حيث يمر خط الزوال الرئيسي (Prime Meridian) لكوكبنا، وهو خط وهمي يقسم الكرة الأرضية بين الشمال والجنوب ويحدد مكان التقاء الشرق بالغرب.

وعلاوة على ذلك، يتم استخدامه كـ "خط مرجعي صفري للرصدات الفلكية"، بحسب وكالة ناسا.

وفي صورة المريخ، توجد فوهة بركان كبيرة داخل حوض صخري ثان، يُسمى "فوهة آيري" (Airy Crater).

وحددت "فوهة آيري" في الأصل خط الطول الصفري للمريخ، ولكن عندما بدأ العلماء في التقاط صور أكثر تفصيلا لسطح الكوكب، احتاجوا إلى علامة أكثر دقة.

ومن ثم، حددت وكالة ناسا الحفرة الأصغر، التي أطلق عليها اسم Airy-0، على أنها خط الزوال الرئيسي، لعدم تغيير الخرائط الحالية.

والتقطت وكالة الفضاء الأمريكية الصورة باستخدام التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE)، على مركبة استكشاف المريخ المدارية.

ومنذ أن عُرضت الصورة حازت ما يقارب 400 ألف إعجاب.

المصدر: ذي صن