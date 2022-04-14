جسم غامض من فجر الكون: هابل يكتشف "سلفا لثقب أسود هائل" ولد بعد الانفجار العظيم!

يعتقد علماء الفلك أنهم حددوا سلفا للثقب الأسود الهائل الذي ولد بعد وقت قصير نسبيا من الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة.

وأشارت عمليات المحاكاة إلى وجود مثل هذه الأشياء، لكن الخبراء يقولون إن هذا هو الاكتشاف الفعلي الأول.

واكتشف الجسم البعيد، الذي له خصائص تقع بين خصائص المجرة وما يسمى بالكوازار، باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.

ومن موقعه في الفضاء، يمكن للمرصد البالغ من العمر 32 عاما أن يدقق في أعماق الكون أكثر مما عليه الحال على الأرض.

وفي علم الفلك، البحث الإضافي يعني القدرة على مراقبة الظواهر التي حدثت في فترات كونية سابقة - لأن الضوء وأنواع الإشعاع الأخرى ستسافر لفترة أطول للوصول إلينا.

وأجرى البحث فريق دولي من الخبراء بقيادة علماء الفيزياء الفلكية في معهد نيلز بور، وجامعة كوبنهاغن، والجامعة التقنية في الدنمارك.

وقال سيجي فوجيموتو، من جامعة كوبنهاغن: "يربط الجسم المكتشف مجموعتين نادرتين من الأجرام السماوية، الانفجارات النجمية المتربة والكوازارات المضيئة، وبالتالي يوفر وسيلة جديدة لفهم النمو السريع للثقوب السوداء الهائلة في الكون المبكر".

ووُلد الكائن المكتشف حديثا - والذي أطلق عليه الفريق GNz7q - بعد 750 مليون سنة من الانفجار العظيم، والذي يُقبل عموما على أنه بداية الكون كما نعرفه.

إقرأ المزيد

ومنذ حدوث الانفجار العظيم، نشأت GNz7q في حقبة تُعرف باسم "الفجر الكوني".

ويرتبط الاكتشاف بنوع معين من الكوازارات، وهي أجسام مضيئة للغاية.

وأظهرت الصور المأخوذة من هابل والتلسكوبات المتقدمة الأخرى أن النجوم الزائفة تحدث في قلب المجرات. والمجرة المضيفة لـ GNz7q هي مجرة ​​كثيفة تشكل النجوم بمعدل 1600 مرة أسرع من مجرتنا درب التبانة.

وتخلق النجوم، بدورها، وتسخن الغبار الكوني، ما يجعلها تتوهج بالأشعة تحت الحمراء لدرجة أن مضيف GNz7q يكون أكثر إضاءة في انبعاث الغبار من أي جسم آخر معروف في هذه الفترة من الفجر الكوني.

وفي السنوات الأخيرة، اتضح أن النجوم الزائفة المضيئة تعمل بالطاقة من خلال الثقوب السوداء الهائلة، مع كتل تتراوح من ملايين إلى عشرات المليارات من الكتل الشمسية، وتحيط بها كميات هائلة من الغاز.

وعندما يسقط الغاز باتجاه الثقب الأسود، فسيسخن بسبب الاحتكاك الذي يوفر تأثيرا مضيئا هائلا.

وقال البروفيسور غابرييل برامر، الأستاذ المساعد في جامعة كوبنهاغن، إن "فهم كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة ونموها في بدايات الكون أصبح لغزا كبيرا".

وتنبأ العلماء النظريون بأن هذه الثقوب السوداء تمر بمرحلة مبكرة من النمو السريع: ينبثق جسم مضغوط بالغبار من مجرة ​​مليئة بالغبار، ثم ينتقل إلى جسم مضغوط مضيء غير محجوب عن طريق طرد الغاز والغبار المحيطين به.

وأضاف: "على الرغم من أنه عثر بالفعل على الكوازارات المضيئة حتى في العصور الأولى للكون، إلا أن المرحلة الانتقالية للنمو السريع لكل من الثقب الأسود ومضيفه المتفجر بالنجوم لم يتم العثور عليها في عهود مماثلة.

وعلاوة على ذلك، تتوافق الخصائص المرصودة بشكل ممتاز مع عمليات المحاكاة النظرية وتشير إلى أن GNz7q هو المثال الأول لمرحلة النمو السريع الانتقالية للثقوب السوداء في قلب النجم الغباري، وهو سلف للثقب الأسود الهائل اللاحق.

ومن المثير للاهتمام، أنه عثر على GNz7q في وسط حقل سماء تمت دراسته بشكل مكثف يعرف باسم حقل Hubble GOODS North.

ويأمل الفريق الآن في البحث عن أجسام مماثلة بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي أطلقته ناسا حديثا.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature.

المصدر: ديلي ميل