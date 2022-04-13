رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور "أوميكرون"

زُرعت على متن المحطة الفضائية الدولية بلورات بروتينات مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها بروتين متحور "أوميكرون".

أعلن ذلك الثلاثاء 12 أبريل المدير التنفيذي الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية يوسف خسواني. وقال:" تعد تلك التجربة فريدة من نوعها لأننا قمنا لأول مرة بإنماء بلورات البروتينات لمختلف السلالات في ظروف الفضاء، وأضاف أن رواد الفضاء الروس قاموا ببلْورة بروتين RBD لمتحور "أوميكرون" إلى جانب بروتينات سلالات أخرى.

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وأشار، خسواني إلى أن بلورات فيروس كورونا المزروعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد أكبر حجما، مقارنة بتلك التي تم إنماؤها على الأرض.

وقال إن دراسة تركيب البروتين سيساعد العلماء في اختيار دواء لازم لحجب الفيروس.

يذكر أن تجربة زراعة بلورات بروتينات فيروس كورونا استغرقت نحو 8 أيام، ثم عادت عينات الفيروس على متن مركبة الفضاء المأهولة إلى الأرض حيث تجري دراستها.

وسترسل دفعة ثانية من البروتينات إلى المحطة الفضائية الدولية مع البعثة الفضائية المأهولة المخطط لتنفيذها في الخريف المقبل، كما يمكن أن تُرسل دفعة وسطية على متن شاحنة فضائية ستطلق إلى المحطة الفضائية الصيف المقبل.

المصدر: تاس