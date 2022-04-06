"واد من النار'' ينفتح بعمق 20 ألف كم على الشمس ويبعث رياحا شمسية شديدة باتجاه الأرض

هربت خيوط بلازما من "واد ناري" انفتح على سطح الشمس يوم الأحد 3 أبريل وأطلق تيارات قوية من الرياح الشمسية الممغنطة، والتي قد تجلب المزيد من الشفق القطبي إلى الأرض هذا الأسبوع.

وبحسب موقع Space Weather، يبلغ عمق "وادي النار" 12400 ميل (20 ألف كيلومتر) على الأقل وطوله 10 أضعاف.

NASA/SDO/Space Weather

وأكد مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة حدوث "انفجارين بركانيين" في الجزء الجنوبي الأوسط من الشمس.

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وكانت الأقمار الصناعية في الجزء الأقصى من الأشعة فوق البنفسجية من الطيف الكهرومغناطيسي، والتلسكوبات الأرضية المجهزة للرصد في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء الحاملة للدفء، قادرة على رؤية الانفجارات.

وانفجر الخيط الأول من الشمس يوم الأحد 3 أبريل في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وتبعه الثاني يوم الاثنين 4 أبريل في الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

وكشف مكتب الأرصاد الجوية في بيان له، أن كلا الانفجارين كانا مصحوبين بانبعاثات كتلية إكليلية (CMEs)، وطرد البلازما المشحونة من الغلاف الجوي العلوي للشمس أو الهالة.

وعندما يضرب انبعاث كتلي إكليلي (CME) الأرض، يمكن أن يفسد المجال المغناطيسي للكوكب، ما يتسبب في عاصفة مغنطيسية أرضية.

G1 (Minor) Geomagnetic Storm Watch for 6-7 Apr. pic.twitter.com/ft9XyK4pa1 — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) April 4, 2022

ويمكن للعواصف المغناطيسية الأرضية القوية أن تعطل روابط الأقمار الصناعية وتتلف الإلكترونيات في المدار. وفي بعض الحالات، يمكن لهذه العواصف أن تزعج شبكات الطاقة على الأرض.

وعلى الجانب الإيجابي، غالبا ما تمنح العواصف المغناطيسية الأرضية مراقبي السماء على الأرض عروضا ساحرة للشفق القطبي.

This week NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of two solar flares emitted by the Sun--one significant and the other mid-level.



To learn more about these two flares, check out our Solar Cycle 25 Blog ⬇️ https://t.co/LS7RSabusX. pic.twitter.com/qRXQ1KNawK — NASA Sun & Space (@NASASun) April 2, 2022

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وقال مكتب الأرصاد إن الانبعاث الكتلي الإكليلي المتعلق بثوران يوم الأحد سيصل إلى الأرض في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء 6 أبريل، ومن المرجح أن يؤدي فقط إلى عاصفة مغناطيسية أرضية خفيفة، من المستوى G1 أو G2 على مقياس من خمس فئات. وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن المتنبئين بالطقس الفضائي لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان الانبعاث الكتلي الإكليلي الناتج عن ثوران يوم الاثنين سيضرب كوكبنا أم لا.

وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن تحصل الأضواء القطبية على دفعة في الأيام المقبلة، ما قد يجعلها قابلة للرصد بعيدا عن المناطق القطبية أكثر من المعتاد.

ونظرا لأن المجال المغناطيسي للأرض هو الأضعف فوق القطبين، فإن الجسيمات الممغنطة من الانبعاث الكتلي الإكليلي تخترق أعمق في الغلاف الجوي للأرض في تلك المناطق. ويؤدي التفاعل بين جزيئات الشمس وتلك الموجودة في الغلاف الجوي إلى التوهجات الملونة.

ومن المحتمل أن تصبح البيئة المغناطيسية الأرضية لكوكبنا أكثر هدوءا في الأيام المقبلة منذ أن استدارت البقع الشمسية مفرطة النشاط التي كانت مسؤولة عن اندفاع النشاط الأخير بعيدا عن الموضع المواجه للأرض.

المصدر: لايف ساينس