صورة مذهلة للمحطة الدولية مأخوذة من الأرض تظهر رائدين "يسيران في الفضاء"!

عندما يتعلق الأمر بالصور الفاتنة للفضاء، فنحن أكثر اعتيادا على تلك التي يلتقطها رواد الفضاء أو المجسات أو التلسكوبات الشهيرة مثل هابل.

لكن الصورة الجديدة الرائعة، التي التقطها مصور على الأرض، التقطت روادا يقومون بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS).

ويُعتقد أن الصورة، التي التقطها المصور الألماني الحائز جوائز، سيباستيان فولتمر، هي أول صورة من الأرض لرائدين في محطة الفضاء الدولية يسيران في الفضاء.

ورصد رائد الفضاء الأمريكي رجا شاري والألماني ماتياس مورير، أثناء قيامهما بالسير في الفضاء لمدة ست ساعات لتركيب كاميرا وإجراء الصيانة والتحديثات. وما جعلها أكثر ملاءمة هو أنها مأخوذة من مسقط رأس مورير في سانكت ويندل في ألمانيا. ووصف فولتمر، الذي عُرضت صورته الفلكية في المعارض في سميثسونيان بواشنطن العاصمة، وقبة كارل زايس السماوية في شتوتغارت، الصورة بأنها "لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

ونشر الصورة على "تويتر" الشهر الماضي، وكتب: "بالأمس شاهدت السير في الفضاء بعد وقت قصير من غروب الشمس. هنا تأتي الصورة الأولى. #ESA #astronaut كان ماتياس مورير "يتسلق" في هذه اللحظة. الهيكل على شكل قضيب (Canadarm2) هو ذراع الروبوت. تحياتي من مسقط رأس ماتياس مورير - كانت مثيرة للغاية. #iss".

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وقال فولتمر إنه عندما التقط الصورة، أظهر بسرعة لوسائل الإعلام الألمانية كيف رصدها مورير، وانتشرت بشكل كبير.

والتقطت هذه الصورة لمرور محطة الفضاء الدولية في 23 مارس 2022، في ظل ظروف رؤية جيدة من خلال تلسكوب C11 EdgeHD.

وربما تكون هذه هي أول صورة أرضية تظهر اثنين من رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية في الوقت نفسه.

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن صورة فولتمر هي أول صورة أرضية لرواد فضاء في محطة الفضاء الدولية يسيران في الفضاء، في عام 2011، التقط المصور رالف فانديبيرغ أيضا صورا لرائد الفضاء الأمريكي ستيف بوين أثناء سيره في الفضاء.

وفي البداية، اكتشف فولتمر مورير في صورته فقط، ولكن بعد أن استغرق وقتا أطول قليلا في تحليلها، بمساعدة مصور فوتوغرافي معروف آخر، فيليب سميث، رأى شاري أيضا.

واستخدم فولتمر تلسكوب EdgeHD مقاس 11 بوصة من Celestron على حامل GM2000 HPS، وكاميرا كوكبية ASI290 للحصول على اللقطة.

ويمكن مشاهدة المزيد من صوره على حساب "إنستغرام" الخاص به.

المصدر: ديلي ميل