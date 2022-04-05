ناسا تقلّص عدد موظفيها في روسيا

أعلنت باميلا ميلوري، نائبة رئيس وكالة ناسا الأمريكية أن الوكالة قررت تخفيض عدد موظفيها في روسيا.

وفي مقابلة أجرتها مع صحيفة Spacenews قالت ميلوري: "نحن قلقون قليلا بشأن (وضع) موظفينا في روسيا لذا قررنا تخفيض عددهم هناك".

وحول موضوع التعاون المشترك فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية قالت ميلوري: "العمل حول موضوع التعاون في مجال المحطة الفضائية يجري بشكل احترافي وسلس للغاية، وناسا تراقب عن كثب ما يحدث.. وفي الوقت نفسه تدرس وكالتنا الخيارات المختلفة لتشغيل المحطة في حال انسحاب روسيا من الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن.. نحن في ناسا نناقش دوما جميع الخطط الممكنة، وهناك العديد من الخيارات الاحتياطية لمثل هذه المواقف، نحن نراقب عن كثب سير الأمور".

وأشارت ميلوري إلى "أن مستقبل المحطة الفضائية الدولية والمشاركة في الاتفاقيات الفضائية سيتم مناقشتهما في الندوة الفضائية رقم 37 التي ستعقد الأسبوع الجاري، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء المشتركة في مشروع المحطة

إقرأ المزيد

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت العديد من الدول قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على موسكو، وفي الـ 24 من فبراير الماضي تم الإبلاغ عن فرض عقوبات على صناعة الفضاء الروسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمر الذي وصفه رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين بـ "غير القانوني"، وأشار إلى "أن العقوبات الأمريكية لن تترك تأثيرا كبيرا على صناعة الفضاء الروسية، وأن التعاون ما بين روسيا والولايات المتحدة ضروري للتشغيل الآمن للمحطة الفضائية الدولية". وبعدها بأيام أعلنت رئيسة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في ناسا، كاثي لوديرز "أن الدول الشريكة في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك روسيا، أحرزت تقدمًا في اتفاقية لتمديد تشغيل المحطة حتى عام 2030" ووفقًا لها أيضًا، تواصل روسيا والولايات المتحدة العمل على اتفاق بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.

إقرأ المزيد

وفي نفس اليوم أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية "أن المؤسسة مستمرة في تطبيق التزاماتها فيما يتعلق بالمحطة الفضائية الدولية، وأن العمل على برنامج الرحلات الفضائية المشتركة مستمر مع الولايات المتحدة".

وفي الأول من مارس الفائت أشارت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" لموقع "إنترفاكس" الروسي "إلى أن تمديد الاتفاقية الخاصة بتشغيل المحطة الفضائية الدولية في ظل استمرار العقوبات المفروضة على روسيا أمر مشكوك فيه".

المصدر: إنترفاكس