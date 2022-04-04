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مدير "روس كوسموس" لا يستبعد بناء أقسام مشتركة مع الصين لمحطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية

الفضاء

مدير
Sputnik Sergey Guneev
دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية
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لم يستبعد دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، إمكانية بناء أقسام مشتركة مع الصين من أجل محطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية.

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وقال روغوزين لقناة CGTN التلفزيونية الصينية اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالمحطة الفضائية الصينية يمكننا الحديث اليوم عن بناء أقسام مشتركة". وأضاف: "الصداقة على الأرض شرط للصداقة في الفضاء، وروسيا والصين صديقتان على الأرض".

كما لم يستبعد مدير المؤسسة أيضا إمكانية التعاون بين موسكو وبكين في مجال تسيير رحلات فضائية مأهولة.

المصدر: "تاس"

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