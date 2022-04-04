مدير "روس كوسموس" لا يستبعد بناء أقسام مشتركة مع الصين لمحطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية

لم يستبعد دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، إمكانية بناء أقسام مشتركة مع الصين من أجل محطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية.

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وقال روغوزين لقناة CGTN التلفزيونية الصينية اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالمحطة الفضائية الصينية يمكننا الحديث اليوم عن بناء أقسام مشتركة". وأضاف: "الصداقة على الأرض شرط للصداقة في الفضاء، وروسيا والصين صديقتان على الأرض".

كما لم يستبعد مدير المؤسسة أيضا إمكانية التعاون بين موسكو وبكين في مجال تسيير رحلات فضائية مأهولة.

المصدر: "تاس"