انفجار شمسي عملاق "متوحش" يندفع نحو الأرض قد يضيء السماء!

يمكن أن تضيء الأضواء الشمالية المبهرة السماء جنوبا حتى شمال الولايات المتحدة بعد اكتشاف 17 انفجارا شمسيا من بقعة شمسية واحدة، اثنان منها متجهان مباشرة نحو الأرض.

واندمج الانفجاران الموجهان للأرض في "طرد كتلة إكليلية متوحشة" وتتجه نحونا بسرعة 1881263 ميلا في الساعة (3027599 كيلومترا في الساعة).

وعندما تصطدم بالمجال المغناطيسي للأرض ليلة 30 مارس، ستكون النتيجة عاصفة مغناطيسية أرضية قوية G3، وفقا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (SWPC).

وتصنف عواصف G3 على أنها عواصف مغناطيسية أرضية قوية، ما يعني أن انفجار الشمس القادم يمكن أن يجلب الشفق إلى الجنوب مثل بنسلفانيا وأيوا وأوريغن.

وتطلق البقعة الشمسية، المسماة AR2975، مشاعل من الجسيمات المشحونة كهربائيا من بلازما الشمس منذ يوم الاثنين (28 مارس).

وتعد البقع الشمسية مناطق على سطح الشمس حيث تتشابك الحقول المغناطيسية القوية، الناتجة عن تدفق الشحنات الكهربائية، في مكامن الخلل قبل أن تنفجر فجأة. ويتدفق إطلاق الطاقة الناتج برشقات من الإشعاع تسمى التوهجات الشمسية، أو نفاثات متفجرة من المواد الشمسية تسمى القذف الكتلي الإكليلي (CMEs).

ويحدث الانبثاق الكتلي الإكليلي الوحشي عندما تتجاوز الانفجارات الشمسية سريعة الحركة الانفجارات السابقة في المنطقة نفسها من الفضاء، وتكتسح الجسيمات المشحونة لتشكيل جبهة موجة عملاقة ومجمعة تؤدي إلى عاصفة مغناطيسية أرضية قوية.

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وكتب موقع SpaceWeather عن الحدث: "جنون" التوهجات الشمسية يعني أن "ما لا يقل عن هالة كاملة [ضرب الأرض] نشأت من هذه الفوضى". ومن المتوقع أن يتفوق CME الثاني و"يفكك" الأول قبل أن يضرب المجال المغناطيسي للأرض في حوالي الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 30 مارس.

ويستغرق الوصول إلى الأرض من 15 إلى 18 ساعة، وفقا لـ SWPC.

وعندما تفعل ذلك، يتم ضغط المجال المغناطيسي للأرض قليلا بواسطة موجات الجسيمات عالية الطاقة، والتي تموج خطوط المجال المغناطيسي وتهيج الجزيئات في الغلاف الجوي، وتطلق الطاقة في شكل ضوء لتكوين الشفق القطبي الملون في سماء الليل.

ومن المتوقع أن يمتص مجالنا المغناطيسي الطاقة من العاصفة بشكل غير ضار، لكن العواصف الشمسية الكبيرة لا تزال لديها القدرة على إحداث الفوضى. ويمكن أن تتسبب عواصف G3 في "مشاكل متقطعة للملاحة عبر الأقمار الصناعية وملاحة لاسلكية منخفضة التردد"، وفقا لـ SWPC.

وأفادت "لايف ساينس" سابقا أن العاصفة الأخيرة في فبراير أدت إلى عودة 40 قمرا صناعيا من Starlink إلى الأرض، وحذر العلماء من أن عاصفة أكبر قد تكون قادرة على شل الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد العلماء أن أكبر عاصفة شمسية شهدها التاريخ المعاصر كانت حدث كارينغتون 1859، والذي حمل نفس الطاقة تقريبا مثل 10 مليارات قنبلة ذرية 1 ميغا طن.

وبعد اصطدامها بالأرض، تسبب التيار القوي من الجسيمات الشمسية في تقليب أنظمة التلغرام في جميع أنحاء العالم وتسبب في ظهور الشفق القطبي أكثر سطوعا من ضوء البدر في أقصى الجنوب مثل منطقة البحر الكاريبي.

وإذا وقع حدث مشابه اليوم، سيتسبب في أضرار بمليارات الدولارات وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، مثل العاصفة الشمسية التي تسببت في انقطاع الكهرباء في كيبيك عام 1989، وفقا للعلماء.

المصدر: ساينس ألرت