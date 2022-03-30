كبسولة "سويوز" تهبط بـ3 رواد فضاء على أرض كازاخستان

عادت مركبة "سويوز إم إس – 19" الروسية المأهولة برائدي الفضاء الروسييْن ، أنطون شباكليروف وفلاديمير دوبروف ورائد "ناسا" مارك فاندي هاي إلي الأرض.

وهبطت برفق الساعة 14.29 بتوقيت موسكو على الأرض في منطقة تبعد 147 كلم عن مدينة جزكازغان.

وذلك بعد أن انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية قبل 4 ساعات ودخلت الغلاف الجوي للأرض، ثم فتحت مظلات في الجو، ما أدى إلى الهبوط الناجح في سهوب جمهورية كازاخستان.

المصدر: نوفوستي