الصين تطلق 3 أقمار صناعية لقياس مواصفات المدار

نجحت الصين الأربعاء 30 مارس في إطلاق 3 أقمار صناعية من طراز "تيانبينغ – 2" من شأنها قياس مواصفات المدارات وتوزيعها.

أفادت بذلك مؤسسة العلم والتقنيات الفضائية الصينية (CASC ).

وقالت المؤسسة على شبكة WeChat الاجتماعية التابعة لها إن الأقمار الصناعية أطلقت إلى مدار الأرض الساعة 10.29 بالتوقيت المحلي (الساعة 05.29 بتوقيت موسكو ) بواسطة صاروخ CZ-11 من مطار "جوجوانغ" الفضائي في شمال الصين.

إقرأ المزيد

وحسب شبكة التواصل الاجتماعي فإن الأقمار الصناعية ستستخدم لحساب مدارات الأجهزة الفضائية وقياس مواصفات الغلاف الجوي لللأرض.

يذكر أن الصين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية وغيرها وكذلك استصلاح القمر. وقد أطلقت الصين العام الماضي 55 صاروخا فضائيا وتقدمت على الولايات المتحدة في هذا المجال.

المصدر: تاس