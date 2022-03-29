روسيا تطور منشآت مطار فوستوتشني الفضائي

أعلنت مؤسسة روس كوسموس أنها تعمل على تطوير المنشآت والبنى التحتية في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين "عام 2022 تخطط روس كوسموس لاستحداث مدرج جديد في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، طول هذا المدرج أكثر من 3 كيلومترات، وسيستخدم لإدخال وتوصيل الأقمار الصناعية الكبيرة إلى المطار".

وأضاف "يتم العمل أيضا على تطوير مجمع جديد في المطار كوننا بحاجة إلى العمل مع الأقمار الصناعية الثقيبة والأقمار الصناعية ذات الإلكترونيات الدقيقة هناك".

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وكانت روس كوسموس قد أشارت في وقت سابق إلى أنها بدأت عام 2021 باستحداث مطار لاستقبال الركاب وطائرات النقل والطائرات المدنية في "فوستوتشني"، ومنشآت ستخصص لعمليات لطواقم عمليات البحث الإنقاذ في المناطق المجاورة للمطار.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي