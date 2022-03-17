مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي جاهز لإطلاق الصواريخ العاملة بالوقود الصديق للبيئة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي بات جاهزا لإطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "مطار فوستوتشني الفضائي الروسي بات جاهزا لإطلاق صواريخ سويوز العاملة بوقود النافثيل الجديد الصديق للبيئة وذلك بعد انتهاء اختبارت البنى التحتية فيه المخصصة لهذا الغرض".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في ديسمبر الفائت إلى أن الخبراء في المطار كانوا قد بدأوا اختبارات مجمعات إطلاق صواريخ سويوز الجديدة بعد تحديث معداتها للتعامل مع أنواع جديدة من الوقود، وأوضحوا أن الوقود الجديد الذي ستستخدمه روسيا مع صواريخ فضائها سيكون صديقا للبيئة وسيساعد بنفس الوقت على زيادة قدرات الصواريخ على نقل حمولات أكبر إلى الفضاء.

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وتأتي هذه التعديلات في المطار المذكور تزامنا مع استكمال أعمال بناء أقسام جديدة فيه، إذ تبني روسيا هناك قواعد جديدة لإطلاق صواريخ "أنغارا" المعدلة التي ستكون قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى مدارات الأرض.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي