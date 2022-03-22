روس كوسموس" تعلن عن عجز صواريخ ماسك عن إيصال أقمار "وان وين" إلى مداراتها

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الصواريخ التابعة لشركة "سبيس إكس" عاجزة عن إيصال أقمار "وان ويب" الصناعية إلى مداراتها.

كما أوصلتها صواريخ "سويوز" الروسية ووحدات "فريغات" المرتبطة بها.

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ووصف تلك الأخبار بأنها هراء وقال: " سبيس إكس" التابعة لـ إيلون ماسك لا تستطيع عمل ذلك، مثل وحدة التسريع الروسية "فريغات". وأضاف قائلا:" الأمر مُؤسف، لكن الذنب يعود إليهم (أصحاب شركة "وان ويب").

يذكر أن "روس كوسموس" اشترطت ألا تستخدم الأقمار الصناعية " وان ويب" لأغراض عسكرية ورفضت إطلاقها بصواريخ روسية وذلك ردا على عقوبات فرضتها الوكالة الفضائية الروسية السلطة الأمريكية والوكالة الفضائية الأوروبية.

وقال، دميتري روغوزين إن "روس كوسموس" ستسحب 6 صواريخ "سويوز" الفضائية من برنامج "وان وين" وستستخدمها لتلبية احتياجات البرنامج الفدرالي الروسي وغيره من البرامج الفضائية.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بتوقيع شركة "وان ويب" البريطانية مع شركة "سبيس إكس" اتفاقية إطلاق أقمارها الصناعية بصواريخ "فالكون" الأمريكية.

المصدر: تاس