مركز فضائي روسي يستخدم أحدث تكنولوجيا عند إنتاج صواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة

يستخدم مركز "خرونيتشيف" للصواريخ الفضائية تكنولوجيات جديدة عند إنتاج صواريخ "إنغارا – 5 إم" الثقيلة .

أعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية التي يعتبر المركز فرعا له.

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يذكر أن شركة "بوليوت"، بصفتها فرعا من مركز "خرونيتشيف" الفضائي الصاروخي يستخدم في الوقت الراهن اللحام بقوس غاز الأرجون لتصنيع المؤكسدات وخزانات الوقود التي تستخدم في أقسام صاروخي " أنغارا – 1.2"، "أنغارا آ-5". أما إنتاج صواريخ "أنغارا آ-5 إم" فسيشهد نوعا آخر من اللحام وهو لحام احتكاكي وذلك بعد أن أحضر الأخصائيون إلى مصنع التجميع التابع للشركة 3 آلات خاصة.

ومن مميزات اللحام الاحتكاكي جودة عالية للحام بأقل عدد من العيوب. ويمكن مقارنة صلابة الدرز بصلابة المادة الأساسية. أما سرعة اللحام فهي أعلى بكثير من سرعة الأرجون القوسي حيث يسمح الأسلوب الأخير بإزالة مواد زائدة تلقائيا وإجراء الفحص السريع بالموجات فوق الصوتية لجودة الدرز.

وقد تم وضع تكنواوجيا اللحام الاحتكاكي في شركة "بيلوت" عام 2016. وعلاوة على ذلك فإن عملية تصنيع صواريخ "أنغارا – آ5" ستشهد استخدام آلة تنتج خزانات وقود ذات خلفية متغيرة، ما سيخفض من وزن كل خزان بـ200 – 300 كلغ.

المصدر: تاس