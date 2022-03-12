"روس كوسموس" تحذر من خطر سقوط محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا

طالبت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" الغرب برفع العقوبات المفروضة على مؤسسات تابعة لها، محذرة من أن هذه الإجراءات العقابية قد تؤدي إلى تحطم محطة الفضاء الدولية.

ونشر مدير "روس كوسموس" دميتري روغوزين على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت خريطة تظهر الأماكن المحتملة لسقوط المحطة الفضائية التي يصل وزنها 500 طن.

Роскосмос направляет письменные обращения к @NASA , Canadian Space Agency и @esa с требованием снять незаконные санкции с наших предприятий - подрядчиков работ в интересах #МКСpic.twitter.com/0NM2Stuft1 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 12, 2022

وذكر: "تم إعداد هذه الخريطة من قبل علماء الفلك الأمريكيين نتيجة لجدل معي، لكنها تظهر أن روسيا هي التي تواجه أقل خطر جراء الانهيار المحتمل لمحطة الفضاء الدولية، بينما يتعين على مواطني دول أخرى، منها تلك التي تقودها "كلاب الحرب"، التفكير في ثمن العقوبات التي فرضتها على "روس كوسموس" وثمن تدمير الغرب بشكل مهووس التعاون الدولي في الفضاء. إنهم مجانين".

وأكد روغوزين أن "روس كوسموس" بعثت برسائل خطية إلى شركائها في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وهي الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" ووكالتا الفضاء الكندية والأوروبية، بطلب "رفع العقوبات غير القانونية عن مؤسساتنا".

وفي بيان منفصل، أبرزت "روس كوسموس" أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الروسي من محطة الفضاء الدولية في ضمان استمرارية عملها، بما في ذلك إدارة أنظمة احتياط لدعم الحياة في القطاع الأمريكي من المحطة.

وتعرضت "روس كوسموس" مع مؤسسات روسية أخرى لعقوبات غربية في الأسابيع الأخيرة على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: RT