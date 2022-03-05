"روس كوسموس": الهجمات الإلكترونية على مواقعنا عديمة الجدوى

أعلن، كونستاتين شادرين، رئيس هيئة التطوير الرقمي في "روس كوسموس" أن المؤسسة تمكنت من صد بعض الهجمات السيبرانية على مواقعها الإلكترونية مؤخرا.

وحول الموضوع قال شادرين "تمكنا من صد بعض الهجمات السيبرانية الضخمة المنفذة من الخارج على مواقع مؤسساتنا الحكومية، لاأرى أية جدوى من هذه الهجمات كون المواقع لا يخزن فيها أي بيانات مهمة".

وأضاف "تم منع بعض محاولات القرصنة، لكننا في بعض الحالات اضطررنا للقيام بأعمال لإعادة عمل المواقع والتخلص من المعلومات الزائفة التي وضعت عليها أثناء الاختراقات، نحن نفهم الدوافع وراء هذا الأمر لكننا لا نفهم الجدوى من تلك الهجمات فمواقعنا لا تخزن أي معلومات مهمة، هي مجرد بطاقات عمل إعلامية، واختراقها ليس بالأمر المثير للاهتمام.. المعلومات حول عمليات الاختراق سيتم إرسالها إلى الجهات المختصة في روسيا لمعاينتها".

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وكانت مؤسسة"روس كوسموس" قد ذكرت "إنه في 3 و4 مارس الجاري تعرضت بعض مواقعها وبعض المواقع التابعة للمؤسسات الحكومية الروسية لهجمات سيبرانية واسعة النطاق، نفذت هذه الهجمات من عناوين IP مختلفة مسجلة في عدة بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والسويد وهولندا، ومن بين المواقع الروسية التي تعرضت للهجمات المذكورة كان موقع شركة إينيرغيا للصناعات الفضائية، وموقع مركز خرونيتشيف وموقع تسينماش".

وأشارت المؤسسة إلى أن مخترقي المواقع والصفحات الروسية قاموا أيضا بصنع مواقع مزيفة شبيهة بتلك الأصلية.

المصدر: تاس