"روس كوسموس" تفسخ اتفاقيات توريد المحركات الصاروخية إلى الولايات المتحدة

تتوقف روسيا عن توريد المحركات الصاروخية الفضائية إلى الولايات المتحدة.

interfax-russia.ru

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به يوم 3 فبراير لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

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وقال:" اتخذنا اليوم قرارا بالتخلي عن توريد المحركات الصاروخية من تصنيع شركة "إينيرغوماش" إلى الولايات المتحدة. وأعاد إلى الأذهان أن تلك المحركات كانت تورّد إلى الولايات المتحدة بكميات كبيرة منذ منتصف التسعينيات.

وأوضح روغوزين أن المقصود بالأمر هي محركات "إر – 180" التي تستخدمها صواريخ "أطلس" الأمريكية كمحركات الإقلاع ومحركات "إر دي– 181" التي تستخدمها "صواريخ "أنتارس" الأمريكية كمحركات للمرحلة الأولى في الصاروخ.

وكان من المخطط أن تسلّم روسيا للولايات المتحدة أعوام 2022 – 2024 نحو 12 محركا من طراز "إر دي – 181". كما أجرت الولايات المتحدة محادثات بشأن توريد محركات "إر دي – 181 إم" ذات مواصفات تقنية تكتيكية حديثة. لكننا نعتبر الآن أن تزويد الولايات المتحدة بأفضل محركاتنا هو أمر مستحيل في الظروف المعاصرة.

وأعلن، روغوزين كذلك أن القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية يعلّق التعاون مع الخبراء الألمان فيما يتعلق بإجراء تجارب علمية مشتركة وذلك بعد أن فضل المركز الألماني للطيران والفضاء أحد التلسكوبين عن المختبر الفضائي الروسي.

المصدر: تاس