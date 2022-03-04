ناسا تمنح عشاق الفلك فرصة لإرسال أسمائهم إلى الفضاء في رحلة "أرتميس 1"

أعلنت وكالة ناسا عن دعوتها عشاق الفلك لإرسال أسمائهم في رحلة حول القمر على متن مهمة "أرتميس".

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ودعت ناسا الجمهور لإرسال أسمائهم إلى قاعدة بيانات سيقع تحميلها على محرك أقراص محمول، ستطلقه الوكالة في مهمة "أرتميس 1"، والتي سترسل كبسولة أوريون غير المأهولة على متن الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) في وقت ما هذا الصيف، وربما في وقت مبكر من شهر مايو.

وكما حدث سابقا في بعثات المريخ، ستسمح وكالة ناسا للجمهور بالحصول على "بطاقة سفر" افتراضية لإرسال أسمائهم إلى القمر.

وستكون "أرتميس 1" أول اختبار طيران غير مأهول لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) و"أوريون"، النظام الذي سيأخذ أول امرأة وأول شخص من غير البيض إلى القمر بحلول عام 2025.

وستقضي المركبة الفضائية ومحرك الأقراص المحمول للأسماء نحو ثلاثة أسابيع في الفضاء، بما في ذلك ستة أيام في مدار رجعي بعيد حول القمر.

وتعد بعثة "أرتميس 1" الأولى من ثلاث رحلات قمرية أولية خططت لها وكالة ناسا كجزء من خطة العودة إلى القمر، وستستخدم كبسولات نظام الإطلاق الفضائي (SLS) و"أوريون"،

وسيقع الجمع بين سفينة الفضاء والصاروخ للاختبار في 17 مارس، حيث سيتم طرحها على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

We’re getting ready for #Artemis I — and we want to take you with us.



Add your name to the upcoming mission and it will be flown aboard the @NASA_Orion spacecraft as it orbits the Moon: https://t.co/DBmI3axfyHpic.twitter.com/KnoQaiyJcj — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 2, 2022

ويشمل هذا الاختبار جميع إجراءات ومعدات الإطلاق، لضمان سير كل شيء كما هو مخطط له عندما يتم إطلاق مركبة الفضاء أخيرا في الصيف.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تنتقل "أرتميس 1" إلى الفضاء، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق الفعلي لا يزال غير واضح. وهذا لأنه يجب تحليل البيانات من الاختبار.

#OTD in 1969: Apollo 9 launched, leading to the successful test of the first crewed lunar module. Soon, @NASAArtemis I will perform an uncrewed test flight in lunar orbit, a step toward our return to the Moon with humans for the first time since the Apollo missions. pic.twitter.com/g18ahgRiug — NASA Space Science (@NASASpaceSci) March 3, 2022

The #Artemis I Moon rocket is getting closer to rolling out of the VAB at @NASAKennedy for the first time. The first two of 20 platforms surrounding the SLS and @NASA_Orion were retracted in anticipation for the roll to Launch Pad 39B.



MORE HERE >> https://t.co/3MYNkQxVEipic.twitter.com/5QWRoIc4Hb — NASA_SLS (@NASA_SLS) March 3, 2022

وكان من المقرر في الأصل أن ينطلق في نهاية العام الماضي، ولكن وقع تأجيله ومن المقرر الآن إطلاقه في أي وقت من أواخر مايو إلى منتصف يوليو.

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وقالت وكالة الفضاء: "ستتجه كل الأنظار إلى مجمع الإطلاق التاريخي 39B عندما ينطلق أوريون ونظام الإطلاق الفضائي (SLS) لأول مرة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. وستثبت المهمة التزامنا وقدرتنا على تمديد الوجود البشري إلى القمر وما بعده".

وتابعت: "أرتميس ستكون الأولى في سلسلة من المهام المعقدة بشكل متزايد لبناء وجود بشري طويل الأمد على القمر لعقود قادمة".

وبمجرد أن تثبت "أرتميس 1" نجاحها، سترسل ناسا مهمة "أرتميس 2"، على الأرجح في وقت ما في عام 2024، مع طاقم من رواد الفضاء في رحلة حول القمر.

وبعد ذلك، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم إطلاق مهمة "أرتميس 3" في عام 2025 أو 2026، وهبوط أول إنسان على سطح القمر منذ عام 1972.

المصدر: ديلي ميل