الصين تطلق إلى الفضاء 22 قمرا صناعيا

نجحت الصين الأحد 27 فبراير في إطلاق صاروخ Long March-8 الذي يحمل 22 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

أفاد التلفزيون الحكومي الصيني بأن هذا العدد من الأقمار الصناعية المرسلة إلى مدار الأرض بصاروخ واحد يعتبر رقما قياسيا لجمهورية الصين الشعبية.

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وقد انطلق الصاروخ إلى الفضاء الساعة 16.06 يوم 27 فبراير بالتوقيت المحلي (الساعة 06.06) من مطار "وان جان" في محافظة "هاينان" بجنوب الصين. وأشار التلفزيون إلى أن الأقمار الصناعية ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة البيئة البحرية والحيلولة دون نشوب حرائق غابات والحد من خسائر ناجمة عن وقوع كوارث طبيعية وصناعية أخرى.

وأضاف التلفزيون الصيني أن صاروخ Long March-8 التابع لأسرة الصواريخ الصينية "جان تشانغ" أطلق إلى الفضاء للمرة الـ409.

المصدر: تاس