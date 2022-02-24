"روس كوسموس" تحذّر من تعليق التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء

لا ينبغي تخريب التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء، لأنه يؤدي إلى وقف العمل الدولي المشترك على صيانة المحطة الفضائية الدولية وغيره من العواقب الكارثية.

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جاء ذلك على لسان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين الذي أجاب في تدوينته على "فيسبوك" عن سؤال عما إذا كان القرار بنشر القوات الروسية في دونيتسك يؤثر سلبا على تنفيذ اتفاقيات موقعة بين "ناسا" و"روس كوسموس" حول الرحلات الفضائية المتبادلة وإطالة عمر المحطة لغاية عام 2030.

وأوضح روغوزين قائلا:" إن الرحلات الفضائية المتبادلة ليست فكرة واردة منا، بل عبارة عن اقتراح وارد من "ناسا". وقد اتخذنا هذا القرار المشترك لتعزيز كفاءة أفراد الطاقم الدولي وأمان المحطة. وإذا أرادت إدارة الولايات المتحدة القضاء على العلاقات ليس على الأرض فحسب بل وفي الفضاء لن يستطع أحد إقناعها بالعدول عن ذلك. ولكن الأفضل للولايات المتحدة عدم التوقف عن تعاوننا في مجال الفضاء."

وحسب مدير عام "روس كوسموس" فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى طي العمل المشترك على صيانة المحطة الفضائية الدولية وغيره من العواقب الكارثية. وأضاف أن الحديث لم يدر إلى حد الآن حول قرارات كهذه. واستطرد قائلا:" آمل بأن تهدأ الأوضاع مع مرور الوقت ويستمر العمل المشترك".

المصدر: تاس