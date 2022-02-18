روغوزين يقترح إطلاق مركبات "سويوز" مأهولة من مطار "كورو" الفضائي

اقترح دميتري روغوزين تجهيز مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية بالمعدات اللازمة ليصبح بالإمكان إطلاق مركبات "سويوز" المأهولة منه.





وكتب روغوزين في Telegram، ردا على ما نشر مؤخرا عن ضرورة تصميم مركبة فضائية أوروبية للرحلات المأهولة، "أعتقد أنه من المهم في الوقت الحاضر لروسيا وأوروبا البحث عن مشاريع ومجالات جديدة للتعاون. ويمكن أن يكون أحد هذه المشاريع تجهيز مجمع إطلاق "سويوز" في مطار كورو الفضائي ليصبح بالإمكان إطلاق مركبات مأهولة منه".

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ويضيف، إن استخدام مركبة "سويوز إم إس" الروسية الموثوق بها هي "فكرة ممتازة"، إذا كان رواد الفضاء الأوروبيون يرغبون بالوصول إلى المحطة الفضائية الدولية بمفردهم.

ويقول، "سيوفر هذا مليارات اليورو على دافعي الضرائب في أوروبا، بالإضافة إلى أنه يعجل بانضمام صناعة الفضاء الأوروبية إلى نادي الدول الفضائية، التي تملك جميع الكفاءات اللازمة للرحلات الفضائية المأهولة".

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق، نظريا سيسمح تطوير مطار كورو الفضائي بإطلاق مركبات مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية أيضا.

وتشير بريجيت كولمسي مسؤولة العلاقات الإعلامية في وكالة الفضاء الأوروربية في ردها على مقترح روغوزين، إلى أن خبراء الوكالة ومؤسسة "روس كوسموس" يعملان على وضع سيناريوهات محتملة للتعاون بينهما باستخدام مركبات "سويوز" في مطار "كورو" الفضائي.

وتقول، "يعمل الخبراء على السيناريوهات المحتملة للتعاون باستخدام مركبات "سويوز" الفضائية في مطار كورو الفضائي. وبعد أن يعدوا تقريرهم بهذا الشأن، سيقدمونه إلى رئيسي الوكالتين".

وتضيف. بعد اجتماع مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية مع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" في 28 يوليو 2021، اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة المجالات المحتملة للتعاون مستقبلا المرتبط باستخدام مركبات سويوز في مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

المصدر: نوفوستي