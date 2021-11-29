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صاروخ روسي سيحمل أقمارا أوروبية إلى الفضاء أوائل ديسمبر المقبل

الفضاء

صاروخ روسي سيحمل أقمارا أوروبية إلى الفضاء أوائل ديسمبر المقبل
twitter.com/roscosmos
جانب من تحضييرات صاروخ "سويوز" الروسي لإطلاق أقمار Galileo
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخا روسيا سيحمل أقمارا جديدة من منظومة Galileo الأوروبية إلى الفضاء قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة مؤخرا "تبعا للخطط الموضوعة لهذا العام من المخطط أن يطلق قمران من نوع Galileo FOC إلى الفضاء قريبا، القمران سيرسلان إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST-B، سيطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية في الأول من ديسمبر بتمام الساعة 21:31 بالتوقيت المحلي (2 ديسمبر 3:31 بتوقيت موسكو)".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن الصاروخ المذكور والأقمار التي ستطلق على متنه قد تم نقلها إلى منصة الإطلاق في غوايانا في 27 نوفمبر الجاري، وبدأت التحضيرات لعملية الإطلاق.

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ومنظومة Galileo هي منظومة ملاحة فضائية تعتمد على الأقمار الصناعية، طورها الاتحاد الأوروبي لتنافس منظومتي GPS الأمريكية وGlonass الروسي، وتضم هذه المنظومة اليوم عشرات الأقمار الصناعية التي أطلق العديد منها بواسطة صواريخ "سويوز" الروسية، وذلك بالتعاون ما بين مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني لأبحاث الفضاء في فرنسا، وبمشاركة العديد من شركات الصناعات الفضائية الرائدة في روسيا وفرنسا.

المصدر: فيستي

 

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