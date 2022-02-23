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صاروخ "بروتون" الفضائي الروسي جاهز للانطلاق إلى المريخ

الفضاء

صاروخ
Roskosmos.ru
صورة أرشيفية
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أعلن ناطق باسم شركة "خرونيتشيف" الإنتاجية العلمية أن صاروخ "بروتون – إم" الفضائي الروسي تم تحضيره لإرساله إلى مطار "بايكونور" الفضائي من حيث سينطلق إلى المريخ.

وذلك في إطار "بعثة "إكزومارس 2022" المريخية الروسية الأوروبية المشتركة.

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وقال مدير عام الشركة، أليكسي فوروتشكو، إن الصاروخ قد خضع لكل أنواع الاختبارات الضرورية ويعد اليوم جاهزا للإطلاق إلى المريخ، ويتم الآن إعداده لإرساله إلى مطار " بايكونور" الفضائي.

وحسب مدير عام الشركة فإن وحدة التسريع "بريز – إم" المخصص لإيصال المسبار إلى مدار الانطلاق إلى المريخ، سيصل مطار "بايكونور" إلى جانب الصاروخ الفضائي.

ويتوقع أن تنطلق محطة " إكزومارس 2022" إلى المريخ  في الفترة ما بين 20 سبتمبر المقبل  و1 أكتوبر المقبل.

وتتضمن المحطة الروفر الأوروبي "روزاليند فرانكلين" ومنصة "كازاتشوك" الروسية الثابتة المخصصة لدراسة سطح المريخ. كما يتوقع أن يصل الروفر والمنصة المريخ ليهبطا على سطحه في يونيو عام 2023.

المصدر: روس كوسموس

 

 

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