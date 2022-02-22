"سبيس إكس" تطلق 46 قمرا صناعيا إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاح إطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "يوم الاثنين 21 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة 4:44 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:44 بتوقيت موسكو)، انطلق صاروخ من نوع Falcon 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وحمل إلى مدارات الأرض 46 قمرا من أقمار Starlink ".

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ كانت قد استخدمت سابقا في 10 عمليات إطلاق فضائي، وبعد استخدامها هذه المرة عادت نحو الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship — SpaceX (@SpaceX) February 21, 2022

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وذكرت "سبيس إكس" أن عملية إطلاق أقمارها الأخيرة كان من المفترض أن تتم في 19 فبراير الجاري، لكن العملية أجّلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة إطلاق الصاروخ حينها.

أعلنت شركة "سبيس إكس" عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019، وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: فيستي