"روس كوسموس" تخطط لإنشاء مركز لمعالجة النفايات الفضائية على متن المحطة الروسية مستقبلا

قال المدير التنفيذي لشؤون البرامج المستقبلية الواعدة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن إنشاء مركز لمعالجة النفايات الفضائية عبارة عن مهمة مثيرة للاهتمام.

إلا أنه يجب أن تسبقها تجارب باستخدام تكنولوجيات الواقع المعزز. وقال، بلوشينكو إن المركز المذكور يمكن نشره على متن المحطة الفضائية الروسية المستقبلية.

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وأوضح أن هذا المركز سيقوم بمعالجة النفايات الفضائية والأقمار الصناعية التي انتهى عمر استخدامها على متن المحطة الجديدة مباشرة وأضاف أن تلك المهمة واقعية ويمكن تنفيذها بعد انتهاء إنشاء المحطة الفضائية الروسية وإجراء التجارب باستخدام تكنولوجيات الواقع المعزز في الفضاء.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن المحطة الفضائية الدولية قد استنفدت مواردها، لذلك يجب على روسيا التركيز على إنشاء محطة وطنية جديدة. وقد أوكلت إلى شركة "إينيرغيا" الروسية للفضاء والصواريخ مهمة إنتاج أول وحدة لها بحلول عام 2025، وهي وحدة العلم والطاقة،

وأعاد إلى الأذهان أن المجلس العلمي التقني التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أوصى بإدراج العمل على تصميم المحطة الفضائية الروسية الجديدة على برنامج الروسي الفضائي – 2025.

المصدر: تاس