المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها مرة أخرى هذا الشهر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع لتعديل آخر قبل نهاية فبراير الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "من المخطط أن يتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية في 26 فبراير الجاري، الهدف من تعديل المدار هو خلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-21 الروسية بالمحطة والتحضير لعملية انفصال مركبة Soyuz MS-1 عنها.

وأضاف البيان "في اليوم المذكور، وفي تمام الساعة 4:37 بتوقيت موسكو، ستبدأ محركات مركبة Progress MS- 18 الملتحمة بالمحطة بالعمل لتساهم في دفع المحطة في الفضاء لتعديل المدار، من المخطط أن تعمل المحركات لمدة 372.5 ثا ليزداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 1.1 كلم".

К запуску пилотируемого корабля #СоюзМС21 и посадке #СоюзМС19 готовятся не только на Земле, но и в космосе.



Очередная коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 26 февраля. После проведения манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 1,1 км: https://t.co/WTJwVVcRAspic.twitter.com/34R9xXHEfA — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 16, 2022

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وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت أن مركبة Soyuz MS-21 مع الصاروخ الروسي الذي سيحملها إلى الفضاء من المفترض أن يطلقا إلى مدارات الأرض في 18 مارس القادم من قاعدة "بايكونور" الفضائية، بتمام الساعة 18:55 بتوقيت موسكو، وسيضم الطاقم الأساسي للمركبة رواد الفضاء الروس: أوليغ أرتيوموف، ودينيس ماتفييف، وسيرغي كورساكوف.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

المصدر: فيستي