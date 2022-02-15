ملياردير أمريكي يخطط للذهاب في 3 رحلات إلى الفضاء

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، جاريد إيزاكمان، عن نيته الذهاب في 3 رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أشار الملياردير إلى "أنه ينوي الذهاب في 3 رحلات إلى الفضاء على متن المركبات التي تعمل شركة سبيس إكس الأمريكية على تطويرها".

وبحسب إيزاكمان فإن "الرحلة الفضائية الأولى من أصل الرحلات الثلاث المذكورة من المفترض أن تطلق نهاية العام الجاري، أما الرحلة الثالثة فستكون أول رحلة لمركبة Starship الجديدة التي تطورها سبيس إكس".

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ومن المفترض أن يكون إيزاكمان قائد الرحلة الفضائية الأولى من أصل الرحلات الثلاث، وسيرافقه فيها، سكوت بوتيت، الطيار السابق في سلاح الجو الأمريكي، ومهندستان من شركة سبيس إكس هما، سارا غيليس، وآنا مينون.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة Crew Dragon التابعة لشركة "سبيس إكس" نفذت في سبتمبر الماضي أول رحلة فضائية مأهولة مؤلفة من أشخاص من غير رواد الفضاء المحترفين، وشارك في الرحلة التي استمرت 3 أيام حينها: الملياردير، جاريد إيزاكمان، وكريستوفور سيمبروسكي، التابع لشركة Lockheed Martin الأمريكية، والباحثة ، ساين بروكتور، والطبيبة، هايلي أرسينو.

المصدر: فيستي