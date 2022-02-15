مركبة الشحن الفضائية "بروغريس" في المدار

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-19" التي أطلقت من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "Soyuz-2.1a" قد وصلت إلى مدارها.



ويشير مصدر في المؤسسة، إلى أن عملية الإطلاق كانت ناجحة، وان البطاريات الشمسية وهوائيات المركبة انفتحت حال وصولها إلى مدارها المقرر.

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وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة "بروغريس إم إس-19" ستصل إلى المحطة الفضائية الدولية بعد يومين، تلف خلالها 34 مرة حول الأرض، بعدها تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 10.06 بتوقيت موسكو من يوم 17 فبراير الجاري، لتبقى هناك 370 يوما.

ووفقا للمؤسسة، تحمل المركبة "بروغريس" إلى محطة الفضاء الدولية وقودا وماء الشرب ونتروجينا مضغوطا وملابس ومواد غذائية وفواكه وخضروات طازجة، ومعدات وأجهزة ومواد طبية لإجراء تجارب طبية وبيولوجية، وكذلك ستة أقمار صناعية صغيرة "YUZGU-55" لجامعة جنوب غرب روسيا.

المصدر: نوفوستي