روسيا تطلق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية غدا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق مركبة شحن روسية نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "في 12 فبراير الجاري تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a مع مركبة الشحن الروسية Progress MS-19 إلى المنصة رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، وبعد تثبيت الصاروخ على المنصة بدأ المختصون بوضع الجداول تحضيرا لعملية الإطلاق، وأجروا الاختبارات اللازمة على الصاروخ والمركبة المثبتة عليه، وتحققوا من أنظمة الصاروخ وقاعدة الإطلاق".

#Видео: ракета «Союз-2.1а» с кораблем #ПрогрессМС19 сегодня утром была установлена на стартовую площадку космодрома Байконур.



🚀 Её пуск запланирован на 15 февраля в 07:25 мск. Корабль доставит на МКС 430 кг топлива, 420 л воды, 40 кг сжатого азота, а также 1 600 кг оборудования pic.twitter.com/la5ifYf2NA — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 12, 2022

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وأضاف البيان "الصاروخ مع المركبة سيطلقان في 15 فبراير الجاري، بتمام الساعة 7:25 بتوقيت موسكو، وستحمل المركبة إلى المحطة نحو 430 كلغ من الوقود، و420 ليترا من المياه، و40 كلغ من النيتروجين المضغوط في أسطوانات، وحوالي 1600 كلغ من المعدات والأدوات، منها معدات مخصصة لوحدة ناؤوكا في القسم الروسي من المحطة،إضافة إلى معدات مخصصة لإجراء التجارب والدراسات العلمية، ومواد طبية وملابس لرواد الفضاء".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المركبة المذكورة بعد أن تنفصل عن الصاروخ في الفضاء ستنفذ خطة دوران حول الأرض ستستغرق يومين تقريبا قبل أن تصل إلى المحطة.

المصدر: فيستي