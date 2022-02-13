نشر صور جديدة لسطح المريخ

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مع وكالة الفضاء الأوروبية، صورا جديدة لسطح المريخ تم التقاطها بواسطة جهاز ExoMars Trace Gas.

وعلى الصور الجديدة، التي نشرت على موقع وكالة الفضاء الأوروبية، ظهر قسم من وادي "أرغير" وفوهة "هوك".

تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا Cassis من على متن المركبة المدارية TGO في 1 فبراير 2021.

وتظهر على الصورة منطقة "التضاريس الفوضوية" - مجموعات مبعثرة من الأحجار ذات الأحجام والأشكال المختلفة، والتلال المخروطية، والقمم المسطحة. وبشكل إجمالي، تم اكتشاف حوالي 30 منطقة من هذا القبيل على سطح المريخ.

📷 This image of mounds, wind-sculpted ripples and dustdevil tracks near Hooke Crater on Mars was taken by ESA/Roscosmos #ExoMars@ESA_TGO on 1 February 2021 👉 https://t.co/tlbtpiZHRspic.twitter.com/RsKilhj2oI — ESA (@esa) February 11, 2022

الميزة الأبرز هنا هي الشرائط الرقيقة - الآثار المظلمة لدوامات الغبار التي تحدث على كل من المريخ والأرض عندما يرتفع الهواء الدافئ بسرعة إلى منطقة أكثر برودة. وتترك هذه الدوامات آثارا على سطح الكوكب على أخاديد موجهة من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يشير إلى اتجاه الرياح السائد.

وصل الجهاز إلى المريخ في عام 2016 وباشر بتنفيذ مهامه العلمية بشكل كامل، فقط في عام 2018.

المصدر: لينتا رو