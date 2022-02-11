"سبيس إكس" تنفذ نحو 50 عملية إطلاق فضائي العام الجاري

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك، أن شركته تخطط لتنفيذ 50 عملية إطلاق فضائي العام الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي بثّ على الموقع الرسمي للشركة قال موسك: "نخطط لتنفيذ نحو 50 عملية إطلاق فضائي هذا العام، أي أننا سنطلق صاروخا إلى الفضاء كل أسبوع تقريبا".

وأضاف "خلال تاريخها نفذت شركتنا 144 عملية إطلاق فضائي ناجحة، وتمكنت 106 مركبات من مركباتنا من العودة والهبوط على الأرض".

وأشار موسك إلى أن "سبيس إكس" تخطط لإطلاق نموذج لصاروخ Starship الفضائي الكبير إلى مدارات الأرض هذا العام أيضا إذ قال خلال المؤتمر: "أنا اكثر من واثق من أننا نستطيع الوصول بنموذج الصاروخ إلى مدارات الأرض السنة الجارية".

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

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وأسس موسك شركة "سبيس إكس" منذ العام 2002، ومنذ بدء عملها تمكنت الشركة من تطوير عدة أنواع من الصواريخ الفضائية مثل صواريخ Falcon 1 و Falcon 9 و Falcon Heavy، إضافة إلى مركبات Dragon و Crew Dragon، وعام 2017 كشفت عن التصميم الأولي لصاروخ Starship الذي تخطط لاستخدامه مستقبلا الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ.

المصدر: فيستي