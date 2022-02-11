ماسك: تكلفة نقل 150 طنا من البضائع إلى المدار ستصبح قريبا أقل من 10 ملايين دولار

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن نقل 150 طنا إلى مدار قرب الأرض مع الاستخدام الكامل لمركبة الفضاء ستارشيب التابعة لشركة "سبيس إكس" سيكلف بعد 3 سنوات أقل من 10 ملايين دولار.

وأضاف ماسك مؤسس ورئيس "سبيس إكس" الأمريكية، متحدثا أمس في تكساس خلال مؤتمر صحفي حول التقدم الذي حقتته شركته: "من المحتمل جدا بعد عامين أو ثلاثة أعوام، أن تكلف الرحلة بأكملها أقل من 10 ملايين دولار، وهذا بالنسبة لنقل 100 طن من البضائع إلى المدار المفيد، وإلى المدار المنخفض سيكون الوزن 150 طنا".

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ويرى ماسك كذلك أنه سيصبح من الممكن في المستقبل نقل البضائع لمسافات طويلة داخل كوكبنا باستخدام الصواريخ وذلك لأنها ستكون أكثر فاعلية من طائرات النقل.

وقال: "على سبيل المثال، رحلة الصاروخ مباشرة من تكساس إلى سنغافورة ستستغرق أقل من ساعة في حين تحتاج الطائرة لعشرين ساعة لقطعها".

المصدر: تاس