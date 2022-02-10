الصين تتهم واشنطن بسوء إدارة مخاطر أقمار إيلون ماسك الفضائية

اتهمت بكين واشنطن بعدم تحمل المسؤولية عن المشاكل التي تسببها الأقمار ‏الصناعية التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، أواخر العام ‏الماضي.‏

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي: "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتابع: "بينما كان رواد الفضاء الصينيون في المدار يواجهون تهديدات حقيقية وعاجلة تتعلق بالسلامة، حاولت السلطات المختصة في الصين عدة مرات الوصول إلى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلقى أي رد منها".

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وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الصناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، حيث أعلنت الشركة أن عاصفة مغناطيسية أرضية نجمت عن تدفق إشعاعي ضخم من الشمس، دمرت ما لا يقل عن 40 من بين 49 قمرا أطلقتها الشركة ضمن شبكتها لاتصالات الإنترنت "ستارلينك".

المصدر: "بلومبرغ"