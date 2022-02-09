 
مباشر

ناسا تمنحنا رؤية رائعة لضوء الفجر على الأرض من مسافة 400 كم في الفضاء

الفضاء

ناسا تمنحنا رؤية رائعة لضوء الفجر على الأرض من مسافة 400 كم في الفضاء
Gettyimages.ru Marc Ward/Stocktrek Images
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scqu

شاركت ناسا صورة رائعة لـ"الأشعة الأولى لشروق الشمس المداري"، عبر موقع صورة اليوم الفلكية الذي تشرف عليها الوكالة بالتعاون مع جامعة ميشيغان التقنية.

ولم تخض وكالة الفضاء الأمريكية في الكثير من التفاصيل حول الصورة، ويبدو أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك، حيث تظهر الصورة مشهدا فريدا يجمع بين الأرض والفضاء وبداية يوم جديد، والذي يُرى على أنه منحنى برتقالي لامع.

وأشارت الوكالة في تعليق على الصورة، يوم الاثنين 7 فبراير، أنها التقطت من محطة الفضاء الدولية في يناير، بينما كانت تدور على ارتفاع 257 ميلا (414 كيلومترا) فوق ساحل فنزويلا.

إقرأ المزيد
ناسا تعلن عن مكان إغراق محطة الفضاء الدولية حتى الموت في أوائل عام 2031!
ناسا تعلن عن مكان إغراق محطة الفضاء الدولية حتى الموت في أوائل عام 2031!

ويمكن لرواد الفضاء مشاهدة ما يقارب 16 شروقا وغروبا للشمس كل يوم على متن محطة الفضاء الدولية.

ولأن الذهاب إلى الفضاء ما زال حكرا على رواد الفضاء وعدد من أثرياء العالم الذين أطلقوا سباق الرحلات السياحية الفضائية، فإنه من المثير أن نتمكن من إلقاء نظرة كهذه والتمتع بمشهد الحافة المتوهجة لضوء الفجر.

المصدر: سي نت

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا