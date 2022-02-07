 
مباشر

روسيا باشرت التحكم بقمر صناعي عسكري أطلقته إلى الفضاء مؤخرا

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc72

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء باشروا التحكم بقمر صناعي أطلقته إلى الفضاء السبت الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة "القمر الصناعي العسكري الذي أطلق لصالح وزارة الدفاع من قاعدة بليسيتسك مؤخرا وصل إلى مداره الفضائي المحدد، وتمكن الخبراء في المحطات الأرضية من تفعيل الاتصالات مع القمر للتحكم به عن بعد، المعدات وأجهزة الاتصالات الموجودة في القمر تعمل بشكل مستقر وطبيعي".

وأشار البيان إلى أن "القمر الجديد الذي أطلق عليه اسم Kosmos-2553 مزود بأجهزة ومعدات متطورة، وهذه الأجهزة طوّرت بشكل خاص لتكون قادرة على العمل تحث تأثير الأشعة الكونية والجسيمات الفضائية عالية الشحنات".

وكانت روسيا قد أطلقت القمر المذكور على متن صاروخ من نوع Soyuz-2.1a من قاعدة "بليسيتسك" التابعة لوزارة الدفاع يوم السبت 5 فبراير الجاري، بتمام الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، وبعد وصول الصاروخ إلى ارتفاع معين في الفضاء انفصلت عنه وحدة التسريع "فريغات" لتنقل القمر إلى مدار محدد، وقام الخبراء من مركز "تيتوف" الروسي بالتحكم عن بعد بمسار وحدة التسريع التي وضعت القمر في مداره المحدد.

إقرأ المزيد
"سبيس إكس" أطلقت دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى الفضاء

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن عملية الإطلاق التي نفذت السبت الماضي كانت أول عملية إطلاق لصاروخ فضائي روسي هذا العام.

المصدر: فيستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا