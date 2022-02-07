روسيا باشرت التحكم بقمر صناعي عسكري أطلقته إلى الفضاء مؤخرا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء باشروا التحكم بقمر صناعي أطلقته إلى الفضاء السبت الماضي.

وقال بيان صادر عن الوزارة "القمر الصناعي العسكري الذي أطلق لصالح وزارة الدفاع من قاعدة بليسيتسك مؤخرا وصل إلى مداره الفضائي المحدد، وتمكن الخبراء في المحطات الأرضية من تفعيل الاتصالات مع القمر للتحكم به عن بعد، المعدات وأجهزة الاتصالات الموجودة في القمر تعمل بشكل مستقر وطبيعي".

وأشار البيان إلى أن "القمر الجديد الذي أطلق عليه اسم Kosmos-2553 مزود بأجهزة ومعدات متطورة، وهذه الأجهزة طوّرت بشكل خاص لتكون قادرة على العمل تحث تأثير الأشعة الكونية والجسيمات الفضائية عالية الشحنات".

В расчетное время спутник был выведен на целевую орбиту 🛰️



Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц. pic.twitter.com/ahs6UAu0H9 — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 5, 2022

وكانت روسيا قد أطلقت القمر المذكور على متن صاروخ من نوع Soyuz-2.1a من قاعدة "بليسيتسك" التابعة لوزارة الدفاع يوم السبت 5 فبراير الجاري، بتمام الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، وبعد وصول الصاروخ إلى ارتفاع معين في الفضاء انفصلت عنه وحدة التسريع "فريغات" لتنقل القمر إلى مدار محدد، وقام الخبراء من مركز "تيتوف" الروسي بالتحكم عن بعد بمسار وحدة التسريع التي وضعت القمر في مداره المحدد.

Первый космический пуск России в этом 2022 году. И приятно что выведен на орбиту новейший и секретный спутник "Нейтрон" наших ВКС России! 🇷🇺 pic.twitter.com/jtC57l7wnA — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) February 6, 2022

إقرأ المزيد

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن عملية الإطلاق التي نفذت السبت الماضي كانت أول عملية إطلاق لصاروخ فضائي روسي هذا العام.

المصدر: فيستي