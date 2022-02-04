"سبيس إكس" أطلقت دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها بإطلاق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "يوم الخميس 3 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة 13:13 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:13 بتوقيت موسكو)، انطلق من مطار جون كندي في فلوريدا صاروخ من نوع Falcon 9 حمل إلى مدارات الأرض 49 قمرا صناعيا صغيرا من أقمار Starlink".

وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي أطلق أمس كانت قد استعملت في 4 عمليات إطلاق سابقة، وأعيدت إلى الأرض لتهبط على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وأن هذه الطريقة في إعادة مراحل صواريخ Falcon 9 تقلل بشكل كبير من تكلفة عمليات الإطلاق الفضائي".

وكانت "سبيس إكس" قد أطلقت الدفعة السابقة من الأقمار إلى الفضاء قبل أسبوعين تقريبا، وخطط لإطلاق دفعة أخرى أواخر يناير الماضي لكن العملية أجّلت لعدة أسباب منها سوء الأحوال الجوية في منطقة إطلاق الصواريخ.

وأعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019.

وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: فيستي