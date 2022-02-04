"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا للتجسس

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء 2 فبراير صاروخ " فالكون – 9" يحمل قمرا صناعيا عسكريا لينفذ مهام في مصلحة الاستطلاع الفضائي العسكري.

وقد بثت الشركة على الهواء عملية إطلاق الصاروخ من قاعدة "فاندربيرغ" العسكرية بولاية كاليفورنيا.

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وقد تحقق إطلاق القمر الصناعي العسكري الساعة 15.28 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 23.28 يوم 2 فبراير بتوقيت موسكو).

وقد عاد القسم السفلي للصاروخ بعد 8 ساعات تقريبا إلى الأرض ليهبط أوتوماتيكيا على الأرض في منطقة المطار الفضائي.

يذكر أن المهام التي تنفذها إدارة الاستطلاع الفضائي العسكري الأمريكية محفوفة بالأسرار. ولم تكشف الإدارة عن أية مواصفات للقمر الصناعي الذي أطلقته.

المصدر: تاس