روسيا تطور جيلا آخر من أقمار استشعار الأرض عن بعد

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال نائب المدير العام لشركة Mashinostroeniya الروسية، فاديم خروموف: "يعمل الخبراء في شركتنا على تطوير قمر صناعي من فئة Kondor-FKA-M الجديدة، صمم القمر بطريقة تجعله أصغر حجما من أقمار Kondor السابقة، وبني بطريقة ستساعدنا مستقبلا على صنع أقمار صغيرة يمكن إطلاق العديد منها دفعة واحدة".

وأضاف "بفضل الطريقة الجديدة في تصنيع أقمار Kondor-FKA سيكون بإمكاننا إطلاق عدة أقمار من هذا النوع دفعة واحدة إلى الفضاء على متن صاروخ واحد، ومجموعة مكونة من 6 أقمار ستكون كافية لدعم تأمين البيانات في مناطق طريق بحر الشمال".

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ومن جهة أخرى أشار المدير العام للشركة، ألكسندر ليونوف، إلى أن الأقمار الجديدة التي تطورها شركته ستتمتع بخصائص فنية وتقنية ممتازة، وستحصل على معدات متطورة ورادارات أكثر دقة وستكون قادرة على نقل البيانات بشكل أسرع من أقمار Kondor-FKA التي صنعت سابقا.

وكانت Mashinostroyenia قد ذكرت في بيان لها أن مهام أقمار Kondor-FKA ستشمل استشعار الأرض عن بعد، ورسم الخرائط لسطحها، والمساهمة في عمليات الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، كما سيكون بإمكان هذه الأقمار التقاط صور عالية الدقة لأجسام أرضية بأبعاد متر مربع تقريبا، وستعمل على مسح مسطحات أرضية يصل طولها إلى 120 كلم.

المصدر: فيستي