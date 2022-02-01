"كويكب طروادة" يحوم حول الكرة الأرضية

أكد فريق من العلماء أن الكرة الأرضية ملاحقة من "كويكب طروادة"، وهو أحد الكويكبات التي تدور في أفلاك كواكب المريخ والمشتري ونبتون.

وبحسب العلماء فإن "كويكبات طروادة" تشترك في مدارها مع كوكب آخر، وتبقى في مدار مستقر.

وتم العثور عليها عدة مرات في الماضي، وأخذت تسميتها من تلك التي تم العثور عليها لأول مرة حول كوكب المشتري، حيث تم تسميتها على اسم شخصيات من حرب طروادة.

ولكن بالكاد تم رصد أي منها قرب الأرض.

An asteroid known as 2020 XL5 is confirmed as the second Earth Trojan asteroid. It is expected to remain in its orbit for some 4,000 years, having been ejected from the main belt by Jupiter. Trojan asteroids share an orbit with a planet, staying about 60° ahead or behind it. pic.twitter.com/zibQ8asoqa — Peter Bond (@PeterBondSpace) January 27, 2022

وفي 12 ديسمبر 2020، رصد العلماء هدفا مثيرا للاهتمام، وقاموا بتفصيله من خلال دمج البيانات من الأرشيف مع الملاحظات التي أجريت من الأرض، وأكدت الأبحاث أن هذا الجسم هو "كويكب طروادة"، لكن لا يزال من غير الواضح من أين جاء وما إذا كان قدم من حزام الكويكبات الرئيسي خارج النظام الشمسي، وتم التخلص منه عندما تفاعل مع جاذبية كوكب المشتري.

وتشير الملاحظات إلى أنه سيبقى في مداره الحالي لمدة 4000 عام أخرى.

New measurements from the SOAR telescope in Chile show that Earth's second Trojan asteroid is big — more than a kilometer wide. Read about its discovery here: https://t.co/yocqWkpLhihttps://t.co/Ke5MqDO8WH — Sky & Telescope (@SkyandTelescope) February 1, 2022

وفي علم الفلك كويكبات طروادة أو أحصنة طروادة هي عبارة عن كويكبات صغيرة أو أقمار ترافق كوكبا أو قمرا أكبر أثناء دورانه حول الشمس، حيث تبقى في موقع مستقر بالنسبة للجرم الأكبر.

وفي النظام الشمسي هناك ستة كواكب تتبعها كويكبات طروادة هي المشتري، ونبتون، والمريخ، اولزهرة، وأورانوس والأرض.

المصدر: "الإندبندنت"