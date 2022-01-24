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مركبة Dragon في طريق العودة إلى الأرض

الفضاء

مركبة Dragon في طريق العودة إلى الأرض
NASA
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أعلنت ناسا عن نجاح عملية انفصال مركبة Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية وعودتها نحو الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "يوم الأحد 23 يناير الجاري، وفي تمام الساعة 10:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:40 بتوقيت موسكو)، انفصلت مركبة Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية،واتجهت نحو الأرض".

وأضاف البيان "من المخطط أن تصل المركبة إلى الأرض بعد يوم تقريبا من موعد انفصالها عن المحطة، لتهبط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا.. المركبة عادت مع 2.2 طن من الحمولة التي تشمل معدات ونتائج من التجارب العلمية التي أجريت في الفضاء".

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وكانت ناسا قد أطلقت هذه المركبة نحو المحطة الفضائية في 21 ديسمبر الفائت، وأرسلت على متنها نحو 3 أطنان من الحمولة التي شملت اغذية ومياه ومعدات ومواد لإجراء التجارب العلمية.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير

المصدر: فيستي

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