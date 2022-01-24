مركبة Dragon في طريق العودة إلى الأرض

أعلنت ناسا عن نجاح عملية انفصال مركبة Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية وعودتها نحو الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "يوم الأحد 23 يناير الجاري، وفي تمام الساعة 10:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:40 بتوقيت موسكو)، انفصلت مركبة Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية الدولية،واتجهت نحو الأرض".

وأضاف البيان "من المخطط أن تصل المركبة إلى الأرض بعد يوم تقريبا من موعد انفصالها عن المحطة، لتهبط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا.. المركبة عادت مع 2.2 طن من الحمولة التي تشمل معدات ونتائج من التجارب العلمية التي أجريت في الفضاء".

Separation confirmed! Dragon is performing its departure burns to move away from the @space_station. The spacecraft will re-enter Earth's atmosphere on Monday, January 24 and splashdown off the coast of Florida at ~4:05 p.m. ET pic.twitter.com/0g52RjxViW — SpaceX (@SpaceX) January 23, 2022

إقرأ المزيد

وكانت ناسا قد أطلقت هذه المركبة نحو المحطة الفضائية في 21 ديسمبر الفائت، وأرسلت على متنها نحو 3 أطنان من الحمولة التي شملت اغذية ومياه ومعدات ومواد لإجراء التجارب العلمية.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير

المصدر: فيستي