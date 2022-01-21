الخبراء الروس يطورون طرقا جديدة لرصد الأقمار والمركبات الفضائية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير طرق جديدة تساعد على رصد الأقمار الصناعية والمركبات في الفضاء.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمعهد "مينتس" الروسي لعلوم الاتصالات "تمكن المختصون في المعهد من تطوير آليات جديدة لرصد الأجسام في الفضاء، وتطوير خوارزميات تساعد أجهزة ورادارات الإنذار المبكر على اكتشاف تلك الأجسام وتعقبها في بيئة كهرومغناطيسية".

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وأشار البيان إلى "أن الخوارزميات الجديدة التي وضعها الخبراء في المعهد ستسرع بشكل كبير وقت معالجة البيانات بالنسبة للأجهزة المخصصة لرصد الأجسام الفضائية، وستساعد تلك الأجهزة على رصد أكثر من هدف بنفس الوقت مع مراعاة التأثيرات الخارجية التي قد تؤثر على حركة تلك الأهداف".

وحول الموضوع قال نائب مدير قسم الأبحاث في المعهد، أناتولي لوخين: "ظروف التطور الحالية تفرض على الرادرات الفضائية أن تقوم بمهمات جديدة ودون أن تتأثر دقة عملها، وظهور المدارات الجديدة للأقمار الصناعية يفرض متطلبات جديدة لآلية عمل محطات المراقبة الأرضية، إدخال الخوارزميات الجديدة التي طورناها سيضمن تكييف الأجهزة في المحطات مع الظروف المتغيرة، وسيحسن جودة عمل الرادارات بشكل كبير".

المصدر: فيستي