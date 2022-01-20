هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا
roscosmos.ru
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تعوّل هنغاريا على أن تُرسل في منتصف العشرينيات رائدا لها إلى المحطة الفضائية الدولية.
وذلك في إطار التعاون مع روسيا.
أعلن ذلك وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في حديث أدلى به الأربعاء 20 يناير لوكالة "تاس" الروسية.
وحسب الوزير الهنغاري فإن موضوع تحقيق المشروع الفضائي الروسي الهنغاري المشترك سيبحث أثناء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان في 1 فبراير المقبل لروسيا.
وقال وزير الخارجية الهنغاري:" نحن الهنغاريون نودّ إرسال رائدنا الباحث إلى المحطة الفضائية الدولية في منتصف العشرينيات في إطار التعاون مع روسيا.
المصدر: تاس
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