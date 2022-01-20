 
مباشر
عاجل
أ ف ب نقلا عن مسؤولين: واشنطن وافقت على طلب دول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع

غبار غريب يتطاير من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

غبار غريب يتطاير من المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress Roscosmos/via Globallookpress.com
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7m1

لاحظ رائدا الفضاء الروسيان شكابليروف ودوبروف أثناء عملهما في الفضاء المكشوف، تطاير غبار غريب من المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد
رائدا فضاء روسيان يركّبان هوائيات وحدة
رائدا فضاء روسيان يركّبان هوائيات وحدة "بريتشال" لالتحامها بوحدة "ناؤوكا"


ولاحظ رائدا الفضاء تطاير هذا الغبار من الفتحة الخارجية لوحدة "Poisk" بالمحطة الفضائية الدولية.

وقد أكد رائد الفضاء شكابليروف في رده على سؤال من مركز إدارة الرحلات الفضائية، أنه لاحظ فعلا تطاير الغبار من هذه الفتحة.

ويذكر أن رائدا الفضاء الروسيان خرجا إلى الفضاء المكشوف في الساعة 15.24 بتوقيت موسكو وأنجزا المهام المطلوبة بما فيها تركيب كاميرا لمتابعة عملية التحام المركبات الفضائية بوحدة "بريتشال".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا