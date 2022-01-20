غبار غريب يتطاير من المحطة الفضائية الدولية

لاحظ رائدا الفضاء الروسيان شكابليروف ودوبروف أثناء عملهما في الفضاء المكشوف، تطاير غبار غريب من المحطة الفضائية الدولية.

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ولاحظ رائدا الفضاء تطاير هذا الغبار من الفتحة الخارجية لوحدة "Poisk" بالمحطة الفضائية الدولية.

وقد أكد رائد الفضاء شكابليروف في رده على سؤال من مركز إدارة الرحلات الفضائية، أنه لاحظ فعلا تطاير الغبار من هذه الفتحة.

ويذكر أن رائدا الفضاء الروسيان خرجا إلى الفضاء المكشوف في الساعة 15.24 بتوقيت موسكو وأنجزا المهام المطلوبة بما فيها تركيب كاميرا لمتابعة عملية التحام المركبات الفضائية بوحدة "بريتشال".

المصدر: نوفوستي