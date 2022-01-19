رائدا فضاء روسيان يركّبان هوائيات وحدة "بريتشال" لالتحامها بوحدة "ناؤوكا"

نجح رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف في توصيل كابل وتركيب هوائيات وحدة "بريتشال" الروسية الجديدة التابعة للقسم الروسي في محطة الفضاء الدولية.

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وظهر في البث المباشر الذي نظمته وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" الرائدان أثناء خروجهما إلى الفضاء اليوم الأربعاء، إعادة تركيب كاميرا المراقبة على متن وحدة "بريتشال" لضمان بث عمليات الالتحام المستقبلية بهذه الوحدة الروسية الجديدة في المحطة الفضائية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مهمة الرائدين تشمل تركيب سياج بين وحدتي" ناؤوكا" و"بريتشال" الجديدتين وتوصيل كابلات الاتصال بهما، وتركيب أجهزة مراقبة عمليات التحام وانفصال المركبات الروسية عن محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"