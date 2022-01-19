رائدا الفضاء الروسيان يخرجان إلى الفضاء المكشوف لأول مرة عام 2022

يخرج رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شباكليروف وبيوتر دوبوف، لأول مرة عام 2022 من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المكشوف.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال إن خروج رائدي الفضاء الروس من المحطة سيتحقق الساعة 15.00 الأربعاء 19 يناير بتوقيت موسكو. وأضاف أن أنطون شباكليروف، يخرج إلى الفضاء المكشوف للمرة الثالثة. أما بالنسبة لبيوتر دوبوف فهذه فرصة رابعة له.

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ويفترض أن يمكث رائدا الفضاء الروسيان خارج المحطة خلال 6 ساعات و40 دقيقة بعد أن يرتديا البزتين الفضائيتين الجديدتين من طراز "أورلان – إم كا إس".

وتتضمن مهمة الرائدين في الفضاء المكشوف تركيب درابزين بين وحدتي" ناؤوكا" و"بريتشال" الجديدتين وتوصيل كابلات للاتصال بالوحدتين الفضائيتين وكذلك تركيب أجهزة مراقبة عملية الالتحام.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن 5 مركبات فضائية يمكن أن تلتحم مع القطاع الروسي في المحطة في آن واحد بعد اختتام عملية تكامل وحدة "بريتشال" الفضائية مع المحطة.

يذكر أن مجلة " روسكي كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن رواد الفضاء الروس سيخرجون 8 مرات إلى الفضاء المكشوف في الفترة ما بين يناير ومايو عام 2022.

المصدر: تاس