العلماء يعلنون اكتشافا هاما على كوكب "نادر جدا"!

أعلن علماء أن كوكبا رائعا يمكن أن يكشف أسرار العديد من التكوينات الفضائية، بعد اكتشاف بخار الماء في غلافه الجوي.

ويوجد لدى الكوكب الخارجي المدرج تحت اسم TOI-674 b - يسمى ذلك لأنه لا يدور حول الشمس، ولكن حول نجم آخر - عنصر واعد في غلافه الجوي القابل للاكتشاف. وكشف جوناثان براندي من جامعة كانساس، الذي قاد الدراسة التي أجراها فريق دولي من العلماء، يوم الخميس عن اكتشاف بخار الماء هناك مؤخرا.

ويدور الكوكب، الذي أطلق عليه براندي لقب "نادر جدا"، حول نجم قزم أحمر يقع على بعد 150 سنة ضوئية من الأرض. وتعادل السنة الضوئية ستة تريليون ميل (أو 9.7 تريليون كيلومتر)، لكن المسافة لا تزال "قريبة" من الناحية الفلكية، وفقا لوكالة ناسا.

وبينما لا يعرف الباحثون بعد بالضبط مقدار بخار الماء الذي يحمله الغلاف الجوي TOI-674 b، فقد توصلوا بالفعل إلى بعض التفاصيل البارزة الأخرى. ويبلغ حجم الكوكب حوالي 1.3 ضعف حجم كوكب نبتون وحوالي 23 ضعف كتلة الأرض. ويدور حول نجمه الصغير والبارد نسبيا بإحكام شديد، ويكمل دائرة كاملة في أقل من يومين - وهذا هو طول "عام" على TOI-674 b. للمقارنة، استغرق نبتون حوالي 165 عاما لإكمال رحلته حول الشمس.

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ويُشار إليه على أنه كوكب "سوبر نبتون" بالنسبة لفئة حجمه، فإن الجسم الفضائي، المحاط بالغازات ، نادر للغاية. وبينما تم تأكيد وجود الآلاف من الكواكب الخارجية في مجرتنا، إلا أن القليل فقط في فئة الحجم بين نبتون والمشتري معروف أنها تدور حول نجومها في غضون ثلاثة أيام أو أقل. ويُعتقد أن الغلاف الجوي لا يتحمل عادة مثل هذا القرب من النجوم.

ومن المحتمل أن تُظهر المسافة القريبة من كوكب خارجي به غلاف جوي قابل للاكتشاف إلى نجمه الأصلي أن TOI-674 b وُلد في مكان بعيد ثم هاجر إلى حيث هو الآن، وفقا لبراندي.

وقال، متحدثا في مؤتمر صحفي للاجتماع الأخير للجمعية الفلكية الأمريكية: "الكواكب بحجم نبتون وأكبر قليلا غير شائعة جدا في هذه المدارات - فيما يسميه علماء الفلك بصحراء نبتون". وأضاف أن "الكواكب في الصحراء نادرة جدا"، ما يشير إلى أن العديد منها فقد غلافه الجوي بسبب الإشعاع النجمي.

وأصبح الكوكب الخارجي متاحا للتلسكوبات بدقة عالية بما يكفي لمراقبة غلافه الجوي بمزيد من التفصيل.

وعثر على الكوكب لأول مرة بواسطة قمر صناعي عابر لكواكب خارجية تابعة لناسا واستكشفه تلسكوب هابل الفضائي. ويأمل الباحثون الآن أن تتم دراسة غلافه الجوي بمزيد من التفصيل بواسطة تلسكوب آخر مزود بأدوات خاصة تسمى أجهزة الطيف، والتي يمكنها الكشف عن غازات معينة.

ولا يجعل اكتشاف بخار الماء TOI-674 b مرشحا لإمكانية الحياة، لكنه يضعه كهدف رئيسي للدراسات المستقبلية لتشكيلات الكواكب في النظام النجمي. إن النظر في التركيب الكيميائي لغلافه الجوي بمزيد من التفصيل سيشرح كيف تشكل مع النجوم الأخرى وانتقل في الكون.

المصدر: RT