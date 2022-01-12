مدير "ناسا" يعلن عن رغبته بلقاء نظيره في "روس كوسموس"

أعلن مدير وكالة "ناسا" الأمريكية، بيل نلسون، عن رغبته في لقاء مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين.

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أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية التي قالت إن بيل نلسون ينتظر بفارغ الصبر اللقاء بمدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، ونقلت عنه قوله في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 11 يناير:" إنني اتطلع إلى لقاء شخصي بـ دميتري روغوزين، لكن في الوقت الحالي سنواصل الحديث بيننا كلما لزم الأمر".

وأشار، نلسون إلى أن موعد اللقاء الشخصي بروغوزين يتوقف على تطوّر الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا، مضيفا أنه يعتزم خلال زيارته لروسيا أن يبحث مع مدير عام "روس كوسموس" القضايا المتعلقة بالمناخ.

يذكر أن، نلسون كان قد أعلن في وقت سابق عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطالة عمر المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

المصدر: نوفوستي