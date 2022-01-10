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كشف سر "الكوخ" الغامض على سطح القمر

الفضاء

كشف سر
CNSA/CLEP
صورة :الكوخ" الغامض
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أعلن موقع CNet، أن "الكوخ" الغامض الذي اكتشفته المركبة القمرية الصينية "Yuytu-2" بالقرب من فوهة بركان فون كارمان هو صخرة غير كبيرة.

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وأطلق الخبراء على الجسم في الصور الأولية التي نشرت في بداية شهر ديسمبر 2021 اسم "الكوخ الغامض".

ووفقا للموقع نشر الصحفي أندريو جونس المختص بشؤون الفضاء، صورا جديدة لهذا "الكوخ" التقطتها المركبة القمرية الصينية "Yuytu-2" تبين أن هذا الجسم هو صخرة غير كبيرة تقع على حافة فوهة البركان المذكور.

ويذكر أن المركبة الفضائية Chang'e-4 مع العربة القمرية Yuytu-2 هبطت برفق على الجانب الخلفي لسطح القمر بالنسبة للأرض في أوائل عام 2019.

المصدر: نوفوستي

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