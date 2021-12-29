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الصين بصدد تصميم صاروخ فضائي فائق الثقل

الفضاء

الصين بصدد تصميم صاروخ فضائي فائق الثقل
naked-science.ru
صورة أرشيفية
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تقوم الصين في الوقت الراهن بتصميم صاروخ فائق الثقل بمقدوره أن يحمل إلى مدار الأرض المنخفض 150 طنا من الحمولة المفيدة.

أعلنت ذلك بوابة "بانباي" الإلكترونية الصينية على الإنترنت نقلا عن تصريح أدلى به نائب إدارة الفضاء الصينية القومية، أو جان هوا، الذي قال:" تصمم بلادنا في الوقت الراهن صاروخا ثقيلا جدا يستطيع إيصال أجهزة فضائية بوزن 150 طنا إلى مدار الأرض المنخفض، ما يمكن مقارنته بوزن محطة "تيانغون" الفضائية الصينية.

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وأشار، جان هوا، كذلك إلى أن الصاروخ الجديد يستطيع أن ينقل إلى القمر أجهزة فضائية بوزن 30 طنا، ما يمكن مقارنته بالوزن الإجمالي لـ4 مسابير قمرية صينية.

ويجب أن يلعب المشروع المذكور، حسب جان هوا،  دورا كبيرا في تطوير البعثات الفضائية اللاحقة إلى الفضاء البعيد وكذلك هبوط رواد الفضاء الصينيين على سطح القمر.

وأوضح أن الصاروخ الصيني فائق الثقل لا يزال قيد التصميم وإعداد المشاريع التقنية، بينما لم يذكر المسؤول الفضائي الصيني موعد إطلاق أول صاروخ اختباري من هذا النوع.

المصدر: تاس

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