رائدة الفضاء الروسية تعلن عن موعد رحلتها إلى المحطة الفضائية

أعلنت رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا أنها تستعد لرحلتها القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وفي مقابلة صحفية أجرتها مؤخرا قالت كيكينا: "رحلتي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الأمريكية Crew Dragon من المفترض أن تتم خريف 2022 في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر".

وأضافت "التحضير لرحلة مأهولة على متن مركبة أمريكية له حيثياته، وخصوصا أن المركبة لن تهبط على اليابسة بل على الماء.. وخلال تحضيراتي للرحلة لن يتحدث معي المدربون باللغة الروسية بل سيتعاملون معي باللغة الإنكليزية".

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وأشارت كيكينا إلى أن التدريبات على الرحلة المنتظرة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اجتازت بالفعل المرحلة الأولى من التدريبات، أما المرحلة الثانية فقد تبدأ قريبا أوائل 2022.

وحول رأيها عن المركبة الأمريكية التي ستقلها إلى المحطة قالت كيكينا: " Crew Dragon لم تستخدم بكثرة مثل مركبات سويوز الروسية في الرحلات الفضائية بعد، لكنها أجرت عدة رحلات ناجحة إلى المحطة، لذا فإن تقنياتها تعتبر موثوقة بما فيه الكفاية.. أنا أدرس هذه المركبة حاليا لفهم آلية عملها وفهم آلية الطيران على متنها".

المصدر: فيستي